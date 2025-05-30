«Арсенал» ведет переговоры о новом контракте с Магальяйнсом

«Арсенал» ведет переговоры по новому контракту с защитником Габриэлем Магальяйнсом, сообщает BBC.

Действующий контракт 27-летнего бразильца рассчитан до 2027 года, но «канониры» ведут переговоры о новых условиях.

Защитник с 2020 года выступает за англискую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

В этом сезоне Габриэль сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.