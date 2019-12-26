«Арсенал» в первом матче Артеты сыграл вничью с «Борнмутом»

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии. На 35-й минуте открыл счет полузащитник хозяпев Дэн Гослинг. Спустя 28 минут баланс восстановил форвард «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» с 24 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» — 20 баллов и 16-я строчка.

Для Микеля Артеты эта встреча стала первой в качестве главного тренера «Арсенала». 37-летний испанец возглавил клуб 19 декабря.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Борнмут» — «Арсенал» — 1:1 (1:0)

Голы: Гослинг, 35 (1:0). Обамеянг, 63 (1:1).

«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Симпсон, Мефам, Стэйси, Гослинг (Биллинг, 71), Лерма, Л.Кук, Кинг (Х.Уилсон, 67), Фрэйзер, К.Уилсон.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос (Мустафи, 77), Давид Луиз, Езил (Уиллок, 75), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт, Обамеянг, Нелсон (Пепе, 82), Сака.

Предупреждения: Лерма, 53. Торрейра, 54. Мэйтланд-Найлс, 55. Обамеянг, 64. Мефам, 84. Л.Кук, 85. Ляказетт, 90+3. К.Уилсон, 90+4.

Судья: Аттуэлл (Англия).

26 декабря. Борнмут. Стадион «Дин Корт».