«Арсенал» в меньшинстве одержал волевую победу над «Астон Виллой»

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.

Первыми открыли счет гости еще в первом тайме. В концовке первой половины «канониры» остались в меньшинстве после удаления Мэйтланда-Найлса.

Во второй тайме лондонцы сравняли счет, но потом снова пропустили. И все-таки в последние десять минут хозяева не только снова выровняли положение, но и вырвали победу.

«Арсенал» набрал 11 очков и заничает четвертое место. Бирмингемцы идут в зоне вылета с 4-ю баллами.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Арсенал» — «Астон Вилла» — 3:2 (0:1)

Голы: Макгинн, 20 (0:1). Пепе, 59 — с пенальти (1:1). Уэсли, 60 (1:2). Чемберс, 81 (2:2). Обамеянг, 84 (3:2).

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Джака (Торрейра, 72), Себальос (Уиллок, 72), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Обамеянг, Пепе, Сака (Чемберс, 46).

«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Энгелс, Гильбер, Мингс, Грилиш, Макгинн, Накамба (Хурихэйн, 85), Эль-Гази (Лансбери, 86), Уэсли, Трезеге (Эль-Мохамади, 68).

Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, 11. Джака, 35. Гендузи, 44. Энгелс, 83. Пепе, 85. Лено, 90+2. Обамеянг, 90+5.

Удаление: Мэйтланд-Найлс, 41.

Судья: Мосс (Англия).

22 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

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