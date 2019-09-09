Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» в 2003 году мог купить Месси

19:48
Теги:

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что лондонцы в 2003 году пытались приобрести Лионеля Месси. Аргентинец мог присоединиться к «Арсеналу» вслед за одноклубником по молодежной команде «Барселоны» Сеском Фабрегасом.

— Мы вели переговоры с Месси, когда купили Фабрегаса, потому что Месси играл с ним, — цитиует Talk Sport Венгера. — Пике и Фабрегас переехали в Англию, Месси остался в Испании. Мы им интересовались, но на тот момент он был в статусе неприкасаемого.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир