«Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии обыграл «Борнмут»
«Борнмут» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии уступил «Арсеналу» — 1:2. В составе хозяев отличился Сэм Сарридж, у гостей забили Букайо Сака и Эдди Нкетиа.
За право выйти в четвертьфинал «Арсенал» сразится с «Портсмутом».
Кубок Англии
1/16 финала
«Борнмут» — «Арсенал» — 1:2 (0:2)
Голы: Сака, 5 (0:1). Нкетиа, 26 (0:2). Сарридж, 90+4 (1:2).
«Борнмут»: Траверс, Смит, Аке, С.Кук, Симпсон (Фрэнсис, 76), Гослинг, Сермен, Л.Кук, Х.Уилсон (К.Уилсон, 76), Фрэйзер, Соланке (Сарридж, 89).
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Мустафи (Холдинг, 62), Бельерин, Джака, Гендузи, Уиллок (Мэйтланд-Найлс, 90+2), Пепе (Себальос, 69), Нкетиа, Сака, Мартинелли.
Предупреждения: Х.Уилсон, 45+1. Джака, 90+2. Сарридж, 90+8.
Судья: Аткинсон (Англия).
27 января. Борнмут. Стадион «Дин Корт»