"Арсенал" уступил "Эвертону" и упустил возможность подняться на третье место в АПЛ

"Эвертон" дома переиграл "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 33-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в игре забил защитник "ирисок" Фил Ягелка на 10-й минуте.

"Арсенал" остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 63 очками. "Эвертон" располагается на 9-й строчке с 46 баллами.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

"Эвертон" – "Арсенал" – 1:0 (1:0)

Гол: Ягелка, 10.

"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Коулман, Динь, Зума, Сигурдссон (Дэйвис, 90+1), Гей, Андре Гомеш, Бернард (Лукман, 88), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 79).

"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац (Рэмси, 46), Езил (Ивоби, 74), Мхитарян, Эль-Нени (Обамеянг, 46), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт.

Предупреждения: Гендузи, 6. Папастатопулос, 25. Андре Гомеш, 50. Мустафи, 82. Монреаль, 86.

Судья: Френд (Англия).

7 апреля. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

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