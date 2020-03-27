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«Арсенал» установит статую в честь Венгера

20:35
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«Арсенал» собирается установить бронзовую статую в честь своего бывшего главного тренера Арсена Венгера, сообщает The Athletic.

Венгер покинул «Арсенал» летом 2018, отработав в лондонском клубе 22 сезона. За время своей работы в Северном Лондоне он выиграл три титула АПЛ и семь Кубков Англии, а также помог клубу обзавестись новым стадионом.

Желая отметить достижения Венгера, «Арсенал» решил поставить памятник в честь французского специалиста близ «Эмирейтс». Помимо бронзовой фигуры, Венгер также может получить трибуну на «Эмирейтс, названную его именем.

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