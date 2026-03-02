«Арсенал» установил новый рекорд АПЛ по победным голам с угловых

«Арсенал» победил «Челси» (2:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии. Он забил два гола с угловых.

Как сообщает Opta, «канониры» в девятый раз в сезоне-2025/26 забили победный гол с углового в матче Премьер-лиги. Теперь это абсолютный рекорд для одной команды за один сезон (предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» с восемью голами в сезоне-2012/13).

Кроме того, «Арсенал» повторил рекорд по голам с угловых за один сезон в АПЛ — 16. Ранее столько забивали «Олдхэм» в сезоне-1992/93, «Вест Бромвич» в сезоне-2016/17 и сам «Арсенал» в сезоне-2023/24.

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