«Арсенал» упустил победу в матче с «Уотфордом»

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Арсенал» приехал в гости к «Уотфорду».

Лондонцы после первого тайма вели со счетом 2:0, дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Однако во второй тайме хозяевам удалось отыграться и свести матч к ничьей — 2:2.

«Арсенал» набрал 8 очков, «Уотфорд» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице с 2 баллами.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Уотфорд» — «Арсенал» — 2:2 (0:2)

Голы: Обамеянг, 21 (0:1). Обамеянг, 32 (0:2). Клеверли, 53 (1:2). Перейра, 81 — с пенальти (2:2).

«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Холевас (Янмат, 78), Капуэ, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Перейра, 63), Деулофеу, Грэй (Сарр, 54).

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Езил (Нелсон, 71), Джака, Себальос (Уиллок, 60), Мэйтланд-Найлс, Гендузи (Торрейра, 67), Обамеянг, Пепе.

Предупреждения: Колашинац, 43. Гендузи, 45+2. Холевас, 45+2. Кико Фемения, 56. Лено, 76. Капуэ, 90+1.

Судья: Тэйлор (Англия).

15 сентября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

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