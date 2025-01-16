«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в дерби Лондона

«Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс».

На 25-й минуте Сон Хын Мин вывел «шпор» вперед. В конце первого тайма «канониры» сравняли счет благодаря автоголу Доминика Соланке, а перед перерывом Леонард Троссар забил второй мяч хозяев. Во второй половине команды обошлись без голов.