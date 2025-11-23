Футбол
Сегодня, 16:50

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» и «Тоттенхэм» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Арсенал» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 12-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча 12-го тура АПЛ (видео онлайн)

С ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
23 ноября, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Тоттенхэм

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 26 очков в 11 турах. «Тоттенхэм» набрал 18 очков. В 11-м туре «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2), а «Тоттенхэм» с тем же счетом завершил матч с «Манчестер Юнайтед».

Слот после поражения от «Ноттингем Форест»: «Безусловно, выход есть, особенно с такими качественными игроками, как у нас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3
 Ман. Сити 12 7 1 4 24-10 22
4
 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
5
 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
6
 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
7
 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
8
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
9
 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
10
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
11
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
12
 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
13
 Ньюкасл 12 4 3 5 13-15 15
14
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
15
 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16
 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
17
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
18
 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
19
 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20
 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити 2 : 1
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 9
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 7
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Янкуба Минте
Янкуба Минте

Брайтон

 4
И К Ж
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 9 1 3
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 9 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 11 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

