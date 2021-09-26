«Арсенал» дома обыграл «Тоттенхэм»
«Арсенал» победил «Тоттенхэм» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Англии.
В составе «канониров» забивали Эмил Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака. У «шпор» отличился Сон Хын Мин.
Обе команды имеют по девять очков и на данный момент делят 10-11 места.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Арсенал» — «Тоттенхэм» — 3:1 (3:0)
Голы: Смит-Роу, 12 (1:0). Обамеянг, 27 (2:0). Сака, 34 (3:0). Сон Хын Мин, 79 (3:1).
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Джака (Локонга, 82), Партей, Эдегор, Смит-Роу (Нуну Тавареш, 88), Сака (Мэйтланд-Найлс, 87), Обамеянг.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Регилон, Танганга (Эмерсон Роял, 46), Хейбьерг, Алли (Скипп, 46), Ндомбеле (Хиль, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.
Предупреждения: Скипп, 67. Эдегор, 89. Локонга, 90+1.
Судья: Поусон.
26 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
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