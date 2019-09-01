«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», отыграв два мяча

«Арсенал» и «Тоттенхэм» в матче 4-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2.

«Канониры» смогли отыграть два мяча — забили Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. У «шпор» отличились Кристиан Эриксен и Харри Кейн.

На 80-й минуте Арсенал забил третий гол, но после видеоповтора его не засчитали из-за офсайда.

«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице. Тоттенхэм идет 9-м.

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4-й тур

«Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2:2 (1:2)

Голы: Эриксен, 10 (0:1). Кейн, 40 — с пенальти (0:2). Ляказетт, 45+2 (1:2). Обамеянг, 71 (2:2).

«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Торрейра (Себальос, 63), Джака, Гендузи, Пепе, Ляказетт (Мхитарян, 67), Обамеянг.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Санчес, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Ламела (Алли, 60), Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Сон Хын Мин (Ло Сельсо, 79), Кейн.

Предупреждения: Роуз, 28. Ламела, 32. Эриксен, 57. Ляказетт, 63. Уинкс, 74. Санчес, 78. Папастатопулос, 87. Джака, 90+2.

Судья: Аткинсон (Англия).

1 сентября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».