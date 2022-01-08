«Арсенал» сыграет в белой форме в рамках акции против преступлений с применением ножей
«Арсенал» проведет матч третьего раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест» в белой форме в рамках акции «Больше никакого красного», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
С помощью акции «Арсенал» хочет привлечь внимание к преступлениям с применением ножей.
В 2021 году в Лондоне от ножевых ранений умерли рекордное количество подростков (30). С июля 2020-го по июнь 2021 года в столице Англии зарегистрировали 10 тысяч вооруженных нападений с использованием ножа.
Новые футболки лондонского клуба не будут выставлены на продажу. Десять футболок полевых игроков со встречи с «Ноттингем Форест» будут переданы организациям, которые занимаются искоренением причин преступлений с использованием холодного оружия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю