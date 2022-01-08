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«Арсенал» сыграет в белой форме в рамках акции против преступлений с применением ножей

12:15
ФК «Арсенал» (Лондон). Фото Официальный сайт «Арсенала».
ФК «Арсенал» (Лондон). Фото Официальный сайт «Арсенала».
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«Арсенал» проведет матч третьего раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест» в белой форме в рамках акции «Больше никакого красного», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

С помощью акции «Арсенал» хочет привлечь внимание к преступлениям с применением ножей.

В 2021 году в Лондоне от ножевых ранений умерли рекордное количество подростков (30). С июля 2020-го по июнь 2021 года в столице Англии зарегистрировали 10 тысяч вооруженных нападений с использованием ножа.

Новые футболки лондонского клуба не будут выставлены на продажу. Десять футболок полевых игроков со встречи с «Ноттингем Форест» будут переданы организациям, которые занимаются искоренением причин преступлений с использованием холодного оружия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/arsenal-and-adidas-no-more-red

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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