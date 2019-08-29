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«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в 1/16 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» — с «МК Донс»

03:37
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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезде сыграет с «МК Донс», «Манчестер Юнайтед» примет «Рочдэйл», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Престон Норт Энд», «Арсенал» встретится с «Ноттингем Форест», а «Челси» будет противостоять победитель встречи «Гримсби Таун» — «Макклесфилд».

Полностью результаты 1/16 финала Кубка лиги выглядит следующим образом:

«Вулверхэмптон» — «Рединг»

«Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм»

«Уотфорд» — «Суонси»

«Брайтон» — «Астон Вилла»

«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»

«Колчестер» — «Тоттенхэм»

«Бертон Альбион» — «Борнмут»

«Престон Норт Энд» — «Манчестер Сити»

«МК Донс» — «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» — «Рочдэйл»

«Лутон Таун» — «Лестер»

«Челси» — «Гримсби Таун"/"Макклесфилд»

«Портсмут» — «Саутгемптон»

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Кроули Таун» — «Стоук Сити»

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»

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