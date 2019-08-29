«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в 1/16 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» — с «МК Донс»
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезде сыграет с «МК Донс», «Манчестер Юнайтед» примет «Рочдэйл», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Престон Норт Энд», «Арсенал» встретится с «Ноттингем Форест», а «Челси» будет противостоять победитель встречи «Гримсби Таун» — «Макклесфилд».
Полностью результаты 1/16 финала Кубка лиги выглядит следующим образом:
«Вулверхэмптон» — «Рединг»
«Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм»
«Уотфорд» — «Суонси»
«Брайтон» — «Астон Вилла»
«Шеффилд Юнайтед» — «Сандерленд»
«Колчестер» — «Тоттенхэм»
«Бертон Альбион» — «Борнмут»
«Престон Норт Энд» — «Манчестер Сити»
«МК Донс» — «Ливерпуль»
«Манчестер Юнайтед» — «Рочдэйл»
«Лутон Таун» — «Лестер»
«Челси» — «Гримсби Таун"/"Макклесфилд»
«Портсмут» — «Саутгемптон»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Кроули Таун» — «Стоук Сити»
«Арсенал» — «Ноттингем Форест»