«Арсенал» согласовал трансфер Эзе

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эбере Эзе перейдет в «Арсенал», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, устное соглашение между всеми сторонами достигнуто. «Арсенал» перехватил английского хавбека у «Тоттенхэма», который несколько дней вел переговоры с ним.

«Канониры» заплатят за трансфер 27-летнего игрока сборной Англии около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Эзе выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.