«Арсенал» согласился на снижение зарплат до марта следующего года

Игроки «Арсенала» стали первыми в АПЛ, кто согласился сократить зарплату до марта следующего года из-за коронавируса, сообщает The Times.

Отмечается, что большинство игроков согласились на снижение на 12,5 процента в месяц. Это продлится с апреля 2020 по март 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, по состоянию на день 18 апреля в мире коронавирус подтвержден у 2 260 862 человека. Умерших — 154 714, выздоровевших — 578 799. В Великобритании коронавирус подтвержден у 108 692 человек, умерших — 14 576 человек, количество выздоровевших неизвестно.