«Арсенал» согласен продать Обамеянга в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Барселоне». Лондонцы согласны продать игрока, тогда как ранее уговаривали его остаться, сообщает Diario Sport. «Канониры» намерены получить не меньше 55 миллионов евро от трансфера.

«Барселона» попытается сбить цену из-за желания игрока покинуть клуб, невыхода «Арсенала» в Лигу чемпионов и истекающего контракта форварда. Он рассчитан до лета 2021 года.

В сезоне-2019/20 Обамеянг забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Арсенал». Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего габонца в 70 миллионов евро.