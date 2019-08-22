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«Арсенал» собирается продлить контракты с Обамеянгом и Ляказеттом

07:57
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«Арсенал» рассчитывает подписать новые контракты с нападающими Пьером-Эмериком Обамеянгом и Александром Ляказеттом, утверждает Mail Online. Нынешние соглашение габонца рассчитано до 2021 года, а француза — до 2022-го.

Ляказетт с 2017 года выступаел за «канониров», а Обамеянг — с 2018-го. У первого 37 забитых мячей в 89 матчах, а у второго — 43 мяча в 67 встречах.

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