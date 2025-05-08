«Арсенал» сделал предложение «Ипсвичу» по Делапу

Форвард «Ипсвича» Лиам Делап может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Transfer Football.

По сведениям источника, «Арсенал» сделал предложение представителям 22-летнего англичанина. Также сообщалось, что игроком интересуется «Челси».

В текущем сезоне Делап провел 34 матча в АПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.