«Арсенал» сделал предложение «Ипсвичу» по Делапу
Форвард «Ипсвича» Лиам Делап может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Transfer Football.
По сведениям источника, «Арсенал» сделал предложение представителям 22-летнего англичанина. Также сообщалось, что игроком интересуется «Челси».
В текущем сезоне Делап провел 34 матча в АПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Новости