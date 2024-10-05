«Арсенал» обыграл «Саутгемптон», у Сака гол и две результативные передачи

«Арсенал» на своем поле победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ — 3:1.

Счет в игре открыл форвард гостей Кэмерон Арчер, который отличился на 55-й минуте. У хозяев три гола во втором тайме забили Кай Хаверц, Габриэль Мартинелли и Букайо Сака, записавший на свой счет также две результативные передачи.

«Арсенал» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в чемпионате Англии после «Манчестер Сити» (17) и «Ливерпуля» (18). «Саутгемптон» (1) занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 5:3. Встреча «Вест Хэм» — «Ипсвич» завершилась разгромной победой хозяев (4:1).