«Арсенал» обыграл «Саутгемптон», у Сака гол и две результативные передачи
«Арсенал» на своем поле победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ — 3:1.
Счет в игре открыл форвард гостей Кэмерон Арчер, который отличился на 55-й минуте. У хозяев три гола во втором тайме забили Кай Хаверц, Габриэль Мартинелли и Букайо Сака, записавший на свой счет также две результативные передачи.
«Арсенал» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в чемпионате Англии после «Манчестер Сити» (17) и «Ливерпуля» (18). «Саутгемптон» (1) занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице.
В параллельном матче «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 5:3. Встреча «Вест Хэм» — «Ипсвич» завершилась разгромной победой хозяев (4:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
10
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
11
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|5.10
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 1
|5.10
|17:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 1
|5.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|5 : 3
|5.10
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|1 : 0
|5.10
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Вест Хэм – Ипсвич
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|6.10
|16:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.10
|16:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|6.10
|18:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1