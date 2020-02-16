«Арсенал» разгромил «Ньюкасл». Лондонский клуб прервал серию из четырех ничьих подряд

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Ньюкасл». «Канониры» одержали победу со счетом 3:0.

Лондонцы прервали серию из четырех матчей подряд, когда они играли вничью.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:0 (0:0)

Голы: Обамеянг, 54 (1:0). Пепе, 57 (2:0). Езил, 90 (3:0). Ляказетт, 90+5 (4:0).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Езил (Уиллок, 90), Джака, Себальос (Торрейра, 82), Обамеянг, Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 85), Сака.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Шер, 83), Фернандес (Ритчи, 75), Роуз, Ласкеллес, Лазаро (Хэйден, 74), Бенталеб, Альмирон, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждения: Джака, 9. Сака, 82.

Судья: Мэйсон (Англия).

16 февраля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».