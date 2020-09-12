«Арсенал» разгромил «Фулхэм» на старте нового сезона АПЛ, Виллиан сделал два голевых паса в дебютной игре

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в стартовом матче чемпионата Англии сезона-2020/21 — 3:0. Счет открыл Александр Ляказетт, который стал первым футболистом, дважды забившим первые голы в сезонах АПЛ. Впервые ему это удалось в 2017 году в игре с «Лестером» (4:3).

Два голевых паса отдал бывший хавбек «Анжи» Виллиан, проводивший за «Арсенал» первый официальный матч после перехода из «Челси».

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

«Фулхэм» — «Арсенал» — 0:3 (0:1)

Голы: Ляказетт, 8 (0:1). Габриэл Магальяйнс, 49 (0:2). Обамеянг, 57 (0:3).

«Фулхэм»: Родак, Одуа, Рим, Хектор, Брайан, Кэрни, Х.Рид, Онома (Б.Рид, 75), Кебано (Замбо Ангисса, 63), Иван Кавалейру, Камара (Митрович, 63).

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мэйтланд-Найлс, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака (Себальос, 79), Эль-Нени, Виллиан (Пепе, 76), Ляказетт (Нкетиа, 87), Обамеянг.

Предупреждения: Хектор, 26. Обамеянг, 39. Бельерин, 55. Кэрни, 61.

Судья: Кавана.

12 сентября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».