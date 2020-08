«Арсенал» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Следующим клубом 31-летнего армянина станет «Рома», за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

В составе римлян Мхитарян провел 22 матча в серии А, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN ?