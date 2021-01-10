«Арсенал» рассматривает возможность возвращения Гендузи из «Герты»

«Арсенал» рассматривает возможность досрочного завершения аренды полузащитника Маттео Гендузи в «Герту», сообщает Bild.

По информации источника, в лондонском клубе довольны выступлениями 21-летнего француза в первой половине сезона-2020/21 и считают, что он способен помочь «канонирам».

В сезоне-2020/21 Гендузи провел 9 матчей за «Герту», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Срок аренды футболиста рассчитан до конца июня 2021 года.