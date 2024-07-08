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«Арсенал» рассматривает возможность приобретения вратаря «Вулверхэмптона» Бентли

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» обратился к «Вулверхэмптону» по поводу возможного трансфера вратаря Дэниела Бентли, сообщает The Athletic.

Лондонцы ищут замену Аарону Рамсдейлу перед сезоном-2024/25, который может покинуть клуб этим летом.

30-летний Бентли перешел в «Вулверхэмптон» из «Бристоль Сити» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 8 матчей, пропустил 14 мячей и 3 игры провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ФК Арсенал (Лондон)
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