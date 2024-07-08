«Арсенал» рассматривает возможность приобретения вратаря «Вулверхэмптона» Бентли
«Арсенал» обратился к «Вулверхэмптону» по поводу возможного трансфера вратаря Дэниела Бентли, сообщает The Athletic.
Лондонцы ищут замену Аарону Рамсдейлу перед сезоном-2024/25, который может покинуть клуб этим летом.
30-летний Бентли перешел в «Вулверхэмптон» из «Бристоль Сити» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 8 матчей, пропустил 14 мячей и 3 игры провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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