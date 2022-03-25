«Арсенал» рассматривает Тите в качестве замены Артеты

«Арсенал» рассматривает главного тренера сборной Бразилии Тите в качестве замены Микеля Артеты.

Как утверждает Globo, лондонский клуб хочет пригласить 60-летнего специалист после чемпионата мира-2022.

Однако по информации Goal, «Арсенал» доволен работой Артеты на посту главного тренера и ожидается, что летом он подпишет новый контракт.

Испанский специалист руководит командой с декабря 2019 года, соглашение закончится летом 2022 года.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает четвертое место в АПЛ, набрав 54 очка в 38 матчах.