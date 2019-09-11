«Арсенал» рассказал игрокам об опасности, которые исходят от банд

Бывший капитан «Арсенала», а ныне глава академии лондонского клуба Пер Мертесакер рассказал, что клуб проводил специальные беседы с игроками, объясняя, какие угрозы могут исходить от преступных банд в Лондоне, сообщает AP.

— Все очень беспокоятся за безопасность. Нужно понимать на какой машине ты ездишь, какую одежду носишь, какие украшения выбираешь. Очень важно понимать, на что могут среагировать преступники, — сказал Мертезакер.

26 июля двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Месута Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Сеад Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись.

Позднее была арестованы два мужчины, которые вступили в конфликт с охраной дома Езила.