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«Арсенал» пятый сезон подряд не вышел в Лигу чемпионов

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«Арсенал» лишился математических шансов занять четвертое место в чемпионате Англии.

Подопечные Микеля Артеты с 49 очками занимают 10-е место. До четвертой строчки, на которой расположился «Лестер», лондонцам не хватает 14 очков за четыре тура до окончания сезона.

Таким образом, «Арсенал» в пятый раз подряд не вышел в Лигу чемпионов. В последний раз «канониры» заняли место в топ-4 по итогам сезона-2015/16 под руководством Арсена Венгера.

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