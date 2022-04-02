«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Осимхену

«Арсенал» летом хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Football Italia.

Главный тренер «канониров» Микель Артета считает, что его команде не хватает забивного нападающего.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. Неаполитанцы не хотят терять футболиста и могут предложить ему новое соглашение с увеличением зарплаты.

В текущем сезоне нападающий сыграл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 4 результативные передачи.

В январе неаполитанцы отказали «Ньюкаслу» в продаже игрока за 70 миллионов евро.