«Арсенал» провел переговоры с агентом Лаутаро Мартинеса

«Арсенал» провел переговоры с агентом нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что форвардом также интересуется мадридский «Атлетико».

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Интером» истекает в 2026 году.

В текущем сезоне 24-летний нападающий в 39 матчах забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.