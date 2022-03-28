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Сегодня, 16:22

«Арсенал» провел переговоры с агентом Лаутаро Мартинеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» провел переговоры с агентом нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что форвардом также интересуется мадридский «Атлетико».

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Интером» истекает в 2026 году.

В текущем сезоне 24-летний нападающий в 39 матчах забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
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 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
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Ливерпуль

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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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