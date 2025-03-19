«Арсенал» проведет переговоры с Сака о новом контракте
«Арсенал» намерен начать официальные переговоры с нападающим Букайо Сака о новом контракте, сообщает BBC. Действующее соглашение игрока рассчитано еще на два года.
23-летний англичанин не играет с декабря, так как получил разрыв подколенного сухожилия в матче против «Кристал Пэлас». Ему была сделана операция.
Сака является воспитанником «Арсенала». В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 13 голевых передач в 24 матчах во всех турнирах.
