«Арсенал» просит у «Вулверхэмптона» разрешить провести переговоры с Эшпириту Санту

«Арсенал» определился с основным претендентом на пост главного тренера команды. Как сообщает Daily Mail, руководство «канониров» связалось с «Вулверхэмптоном» и запросило разрешение на проведение переговоров с тренером «волков» Нуну Эшпириту Санту. «Арсенал» хочет предложить контракт 45-летнему португальскому специалисту, который третий сезон проводит в «Вулверхэмптоне».

Напомним, что временно исполняет обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг, который сменил у руля команды отправленного в отставку Унаи Эмери.