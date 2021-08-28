«Арсенал» проиграл три стартовых матча сезона впервые с сезона-1954/55

«Манчестер Сити» со счетом 5:0 обыграл «Арсенал» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии.

«Арсенал» занимает последнее место в таблице АПЛ, уступив во всех трех матчах и не забив ни одного мяча.

Лондонцы проиграли все три матча на старте турнира впервые с сезона-1954/55.

1954-55 — Arsenal have lost their first three league matches in a season for the first time since the 1954-55 campaign. Problems. — OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2021

Также лондонцы стали только второй командой в истории АПЛ, которая проиграла три первых матча с общим счетом 0:9. Ранее такой удручающий результат показывал только «Вулверхэмптон» в сезоне-2003/04.