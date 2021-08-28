«Арсенал» проиграл три стартовых матча сезона впервые с сезона-1954/55
«Манчестер Сити» со счетом 5:0 обыграл «Арсенал» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии.
«Арсенал» занимает последнее место в таблице АПЛ, уступив во всех трех матчах и не забив ни одного мяча.
Лондонцы проиграли все три матча на старте турнира впервые с сезона-1954/55.
Также лондонцы стали только второй командой в истории АПЛ, которая проиграла три первых матча с общим счетом 0:9. Ранее такой удручающий результат показывал только «Вулверхэмптон» в сезоне-2003/04.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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