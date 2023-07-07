«Арсенал» продлил контракт с Вильямом Салиба
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте лондонцев.
Ранее сообщалось, что новое соглашение с 22-летним французом будет рассчитано до 2027 года.
В сезоне-2022/23 Салиба провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
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|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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