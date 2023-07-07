«Арсенал» продлил контракт с Вильямом Салиба

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте лондонцев.

Ранее сообщалось, что новое соглашение с 22-летним французом будет рассчитано до 2027 года.

В сезоне-2022/23 Салиба провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.