«Арсенал» продлил контракт с Нванери

«Арсенал» объявил о продлении контракта с форвардом Итаном Нванери.

Новое соглашение рассчитано на пять лет — до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего британца в 55 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Нванери провел 37 матчей за «Арсенал», забил 9 голов и сделал 2 результативных паса.