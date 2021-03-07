«Арсенал» продаст Гендузи летом
«Арсенал» продаст полузащитника Маттео Гендузи в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
По информации источника, «канониры» готовы расстаться с 21-летним французом за 25 миллионов фунтов. Сообщается, что футболист не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.
В сезоне-2020/21 Гендузи выступает за «Герту» на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 19 матчах за берлинскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22,5 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-guendouzi-has-played-his-last-game-for-arsenal-as-25m-exit-lined-up/
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