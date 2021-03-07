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«Арсенал» продаст Гендузи летом

15:36
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«Арсенал» продаст полузащитника Маттео Гендузи в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, «канониры» готовы расстаться с 21-летним французом за 25 миллионов фунтов. Сообщается, что футболист не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

В сезоне-2020/21 Гендузи выступает за «Герту» на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 19 матчах за берлинскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-guendouzi-has-played-his-last-game-for-arsenal-as-25m-exit-lined-up/

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