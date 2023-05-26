«Арсенал» презентовал новую домашнюю форму с отсылкой к 20-летию сезона без поражений

«Арсенал» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Форма сделана в традиционных для команды красном и белом цветах. Отличительной особенностью комплекта является то, что эмблема, полоски на рукавах и технический спонсор выполнены в золотом цвете.

Мартин Эдегор. Фото ФК «Арсенал»

Этот комплект формы посвящен 20-летию сезона «канониров» в АПЛ без поражений.

В сезоне-2003/04 команда не допустила поражений в АПЛ, выиграв 26 матчей и 12 раз сыграв вничью.