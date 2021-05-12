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«Арсенал» претендует на форварда «Атлетико» Дембеле

07:12

«Арсенал» претендует на нападающего Муссу Дембеле, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «канониры» рассматривают 24-летнего француза в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту. Дембеле выступает за «Атлетико» на правах аренды из «Лиона», у мадридского клуба есть опция выкупа футболиста.

Дембеле перешел в «Атлетико» в январе 2021 года. Форвард провел за испанский клуб 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/11/transfer-notebook-arsenal-weigh-move-moussa-dembele-mikel-arteta/

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