«Арсенал» претендует на форварда «Атлетико» Дембеле

«Арсенал» претендует на нападающего Муссу Дембеле, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «канониры» рассматривают 24-летнего француза в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту. Дембеле выступает за «Атлетико» на правах аренды из «Лиона», у мадридского клуба есть опция выкупа футболиста.

Дембеле перешел в «Атлетико» в январе 2021 года. Форвард провел за испанский клуб 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.