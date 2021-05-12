«Арсенал» претендует на форварда «Атлетико» Дембеле
07:12
«Арсенал» претендует на нападающего Муссу Дембеле, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «канониры» рассматривают 24-летнего француза в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту. Дембеле выступает за «Атлетико» на правах аренды из «Лиона», у мадридского клуба есть опция выкупа футболиста.
Дембеле перешел в «Атлетико» в январе 2021 года. Форвард провел за испанский клуб 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/11/transfer-notebook-arsenal-weigh-move-moussa-dembele-mikel-arteta/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю