«Арсенал» представил разминочную форму в стиле «Милана»

«Арсенал» в клубных соцсетях представил два комплекта разминочной формы.

Мужская экипировка очень напоминает цвета «Милана». Со следующих игр разминаться «канониры» будут в красно-черной кофте, по надобности в комплекте идут синие штаны.

Женская линейка выполнена в изумрудных цветах с теми же синими штанами.

? Introducing the new pre-match, anthem and training wear!

@adidasfootball x Arsenal ?



Shop our fresh range now ?