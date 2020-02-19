«Арсенал» предложит Саке 5-летний контракт

«Арсенал» решил форсировать переговоры по новому контракту с защитником команды Букайо Сакой, сообщает Mirror.

По информации источника, руководство «канониров» не хочет, чтобы 18-летнего англичанина, чье текущее соглашение с командой действует до конца июня 2021 года, переманили другие топ-клубы. «Арсенал» намерен сохранить воспитанника, который ярко проявляет себя в этом сезоне и собирается предложить ему новый контракт сроком на 5 лет с существенным повышением зарплаты (сейчас Сака получает около 150 тысяч фунтов в год).

В сезоне-2019/20 Сака провел 25 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».