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«Арсенал» предложит Обамеянгу зарплату в 250 тысяч фунтов в неделю

16:38
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Стали известны условия, на которых «Арсенал» хочет продлить контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

По информации The Telegraph, «канониры» предлагают 31-летнему габонцу зарплату в размере 250 тысяч фунтов в неделю плюс возможные бонусы.

Нынешний контракт форварда с «Арсеналом» истекает в конце июня 2021 года. В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 42 матча, на его счету 25 голов и 2 результативных передачи.

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