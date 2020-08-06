«Арсенал» предложил Виллиану контракт на 3 года

«Арсенал» сделал контрактное предложение нападающему «Челси» Виллиану, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «канониры» предложили 31-летнему бразильцу контракт на 3 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сам футболист сообщил друзьям о желании перейти в «Челси».

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Контракт футболиста с «синими» действует до конца сезона-2019/20, игрок, вероятнее всего, покинет клуб на правах свободного агента.