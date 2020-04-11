«Арсенал» предложил игрокам не сокращать зарплаты из-за приостановки АПЛ при выполнении одного условия
22:05
«Арсенал» предложил своим игрокам избежать сокращения зарплат, при условии, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.
Однако отмечается, что клуб пока ничего не согласовывал в турнирной таблице. После 28 матчей «Арсенал» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
Матчи чемпионата Англии приостановлены как и остальные европейские чемпионаты из-за пандемии коронавируса. Из-за этого многие клубы АПЛ обсуждают вопрос о возможном снижении зараплат игроков.
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