«Арсенал» предложил «Фиорентине» 70 миллионов евро за Влаховича

«Арсенал» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, лондонский клуб сделал предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за форварда 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Влахович сыграл 24 матча за «Фиорентину», забил 20 голов и отдал четыре передачи.