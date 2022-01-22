«Арсенал» предложил «Фиорентине» 70 миллионов евро за Влаховича
«Арсенал» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает TuttoMercatoWeb.
По информации источника, лондонский клуб сделал предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за форварда 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Влахович сыграл 24 матча за «Фиорентину», забил 20 голов и отдал четыре передачи.
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|
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|2
|54-13
|56
|
2
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|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|
3
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|23
|12
|8
|3
|46-18
|44
|
4
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|22
|11
|4
|7
|41-30
|37
|
5
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|11
|3
|5
|26-22
|36
|
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|7
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|31
|
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|6
|11
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|29
|
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|
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|
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|24
|
13
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|5
|9
|7
|25-33
|24
|
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|Брентфорд
|22
|6
|5
|11
|25-36
|23
|
15
|Лидс
|20
|5
|7
|8
|24-39
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Уотфорд – Норвич
|0 : 3
|22.01
|15:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|22.01
|18:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|22.01
|18:00
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|22.01
|18:00
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|22.01
|20:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|23.01
|17:00
|
Арсенал – Бернли
|- : -
|23.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|23.01
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|23.01
|19:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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