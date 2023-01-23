«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за полузащитника «Сосьедада» Субименди, игрок отказался от перехода

«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за полузащитника «Реала Сосьедада» Мартина Субименди, сообщает The Sun.

«Канониры» активировали опцию выкупа 23-летнего испанца, прописанную в его контракте, однако сам футболист отказался от перехода. Хавбек продлил соглашение с «Сосьедадом» на 5 лет в октябре прошлого года и не хочет покидать клуб посреди сезона.

Субименди — воспитанник «Реала Сосьедада», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Tranfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.