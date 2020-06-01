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«Арсенал» предлагает Обамеянгу зарплату в 12 миллионов евро за сезон

13:31
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«Арсенал» намерен сохранить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга и ведет с ним переговоры о новом контракте. Лондонский клуб предлагает 30-летнему габонцу контракт до 2023 года с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Нынешнее соглашение игрока с «канонирами» истекает летом 2021 года.

В сезоне-2019/20 на счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50,4 миллиона фунтов.

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