«Арсенал» предлагает Обамеянгу зарплату в 12 миллионов евро за сезон

«Арсенал» намерен сохранить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга и ведет с ним переговоры о новом контракте. Лондонский клуб предлагает 30-летнему габонцу контракт до 2023 года с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Нынешнее соглашение игрока с «канонирами» истекает летом 2021 года.

В сезоне-2019/20 на счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50,4 миллиона фунтов.