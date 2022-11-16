«Арсенал» предлагает Мартинелли новый контракт до 2026 года

«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракт с нападающим Габриэлом Мартинелли, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лондонский клуб предлагает 21-летнему бразильцу договор до 2026 года.

Действующий контракт Мартинелли с лондонцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, записав себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

Напомним, что Мартинелли попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.