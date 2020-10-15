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«Арсенал» предлагает Колашинаца «Роме»

08:49
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«Арсенал» пытается найти защитнику Сеаду Колашинацу новую команду, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «канониры» предлагают услуги 27-летнего боснийца «Роме». Сообщается, что лондонский клуб готов отдать игрока в аренду в январе 2021 года.

В сезоне-2020/21 Колашинац провел за «Арсенал» 4 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.

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