«Арсенал» предлагает Колашинаца «Роме»

«Арсенал» пытается найти защитнику Сеаду Колашинацу новую команду, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «канониры» предлагают услуги 27-летнего боснийца «Роме». Сообщается, что лондонский клуб готов отдать игрока в аренду в январе 2021 года.

В сезоне-2020/21 Колашинац провел за «Арсенал» 4 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.