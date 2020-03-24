«Арсенал» пожертвует 100 тысяч фунтов пострадавшим от коронавируса

«Арсенал» пожертвует 100 тысяч фунтов стерлингов в благотворительные фонды на помощь пострадавшим от коронавируса, информирует сайт клуба. Ранее «канониры» уже пожертвовали 50 тысяч на борьбу с пандемией.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.