Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» пожертвует 100 тысяч фунтов пострадавшим от коронавируса

20:37

«Арсенал» пожертвует 100 тысяч фунтов стерлингов в благотворительные фонды на помощь пострадавшим от коронавируса, информирует сайт клуба. Ранее «канониры» уже пожертвовали 50 тысяч на борьбу с пандемией.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир